23.02.2019, 16:20

MBI в прошлом году продало почти 12 000 автомобилей Audi и Volkswagen в странах Балтии


rus.delfi.ee
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Volkswagen ID.Buzz elektrilise hipibuss. Volkswageni uus esindus Ülemistel
AutoesindusFoto: Karin Kaljuläte

2018 год для предприятия Moller Baltic Import (MBI) стал очередным успешным годом, когда в Эстонии, Латвии и Литве были проданы рекордные 11 994 коммерческих и легковых автомобиля марок Audi и Volkswagen. Продажи выросли на 20%, благодаря чему оборот достиг 272 миллионов евро (рост на 17%), сообщает предприятие.


В этом году MBI продолжает фокусироваться на расширение ассортимента продукции, электрификации моделей, увеличении сети продаж и улучшения качества обслуживания клиентов, в том числе предоставляя дополнительные услуги, такие как лизинговое решение Volkswagen Leasing, при помощи которого уже сейчас приобретается каждое четвертое новое транспортное средство. В середине марта также откроется уже шестой дилер центр Volkswagen в Эстонии в городе Вильянди.

С октября 2018 года большинство автомобилей поставляются непосредственно морским путем из Германии через Травемюнде в Латвию, в город Лиепая. Новый маршрут позволяет одновременно поставлять до 300 автомобилей, тем самым значительно повышая эффективность доставки.

Во всем мире в прошлом году было продано 6,2 миллиона автомобилей Volkswagen, в том числе в странах Балтии — 7719, что привело к росту на 10,4%. В Эстонии бренд продал 1874 легковых автомобилей Volkswagen, что обеспечило долю рынка в размере 7,1%. В 2018 году самой популярной моделью марки был Golf, владельцами которого стали 589 клиентов на территории Эстонии.

В странах Балтии большая часть, то есть 78%, объема продаж приходится на модели Golf, Tiguan и Passat. Бренд Volkswagen показал хорошие результаты и в сегменте кроссоверов (SUV), в семейство которых входят четыре различные модели. В 2018 году каждый третий проданный автомобиль Volkswagen относился к семейству кроссоверов, что для бренда означает рост на 45%. Более того, вторым по популярности транспортным средством марки Volkswagen в странах Балтии впервые стала модель Tiguan, также относящаяся к семейству кроссоверов.

Весной начнется долгожданное предварительное бронирование первой на 100% электрической модели семейства Volkswagen ID. Первая модель будет строиться на модульной платформе MEB, специально созданной для новых электромобилей марки Volkswagen, которая не только увеличит функциональность автомобиля, но и сделает их весьма доступными по цене. Кроме того, весной этого года бренд представит доступный по цене городской внедорожник T-Cross, а в третьем квартале на рынке ожидается появление обновленной модели Passat.

Продажи коммерческого транспорта Volkswagen (LCV) в прошлом году были относительно стабильными, обеспечивая в странах Балтии долю рынка в размере 16,7%. В Эстонии новым клиентам были поставлены 485 коммерческих автомобиля.

Коммерческий бренд марки Volkswagen в этом году фокусируется на электрификации: на рынке уже появился первый полностью электрический фургон e-Crafter, с помощью которого бренд хочет подчеркнуть огромный потенциал электрических автомобилей в сегменте коммерческого транспорта. Курьерская кампания DPD стала первым предприятием, получившим в свое пользование новый e-Crafter, и в течение нескольких месяцев сможет оценить потенциал данного автомобиля в реальных условиях. В течение 2019 года клиентам бренда также будет представлен специальная версия пик-апа Amarok Hunter, а во второй половине этого года будет представлено обновлённая версия Multivan T6.

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