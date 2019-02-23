MBI в прошлом году продало почти 12 000 автомобилей Audi и Volkswagen в странах Балтии



В этом году MBI продолжает фокусироваться на расширение ассортимента продукции, электрификации моделей, увеличении сети продаж и улучшения качества обслуживания клиентов, в том числе предоставляя дополнительные услуги, такие как лизинговое решение Volkswagen Leasing, при помощи которого уже сейчас приобретается каждое четвертое новое транспортное средство. В середине марта также откроется уже шестой дилер центр Volkswagen в Эстонии в городе Вильянди.

С октября 2018 года большинство автомобилей поставляются непосредственно морским путем из Германии через Травемюнде в Латвию, в город Лиепая. Новый маршрут позволяет одновременно поставлять до 300 автомобилей, тем самым значительно повышая эффективность доставки.

Во всем мире в прошлом году было продано 6,2 миллиона автомобилей Volkswagen, в том числе в странах Балтии — 7719, что привело к росту на 10,4%. В Эстонии бренд продал 1874 легковых автомобилей Volkswagen, что обеспечило долю рынка в размере 7,1%. В 2018 году самой популярной моделью марки был Golf, владельцами которого стали 589 клиентов на территории Эстонии.