MBI в прошлом году продало почти 12 000 автомобилей Audi и Volkswagen в странах Балтии

В странах Балтии большая часть, то есть 78%, объема продаж приходится на модели Golf, Tiguan и Passat. Бренд Volkswagen показал хорошие результаты и в сегменте кроссоверов (SUV), в семейство которых входят четыре различные модели. В 2018 году каждый третий проданный автомобиль Volkswagen относился к семейству кроссоверов, что для бренда означает рост на 45%. Более того, вторым по популярности транспортным средством марки Volkswagen в странах Балтии впервые стала модель Tiguan, также относящаяся к семейству кроссоверов.
Весной начнется долгожданное предварительное бронирование первой на 100% электрической модели семейства Volkswagen ID. Первая модель будет строиться на модульной платформе MEB, специально созданной для новых электромобилей марки Volkswagen, которая не только увеличит функциональность автомобиля, но и сделает их весьма доступными по цене. Кроме того, весной этого года бренд представит доступный по цене городской внедорожник T-Cross, а в третьем квартале на рынке ожидается появление обновленной модели Passat.
Продажи коммерческого транспорта Volkswagen (LCV) в прошлом году были относительно стабильными, обеспечивая в странах Балтии долю рынка в размере 16,7%. В Эстонии новым клиентам были поставлены 485 коммерческих автомобиля.
Коммерческий бренд марки Volkswagen в этом году фокусируется на электрификации: на рынке уже появился первый полностью электрический фургон e-Crafter, с помощью которого бренд хочет подчеркнуть огромный потенциал электрических автомобилей в сегменте коммерческого транспорта. Курьерская кампания DPD стала первым предприятием, получившим в свое пользование новый e-Crafter, и в течение нескольких месяцев сможет оценить потенциал данного автомобиля в реальных условиях. В течение 2019 года клиентам бренда также будет представлен специальная версия пик-апа Amarok Hunter, а во второй половине этого года будет представлено обновлённая версия Multivan T6.