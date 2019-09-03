Мажоритарный собственник Baltika сделал акционерам предложение о скупке акций

KJK Fund Sicav-SIF купит акции по цене 10 центов за акцию. Предложение действует с 3 сентября по 2 октября.

Биржа Nasdaq Tallinn сообщила 16 августа, что у финского фонда KJK Fund Sicav-SIF появилась обязанность сделать миноритарным акционерам предложение о продажи их акций. Фонду на настоящий момент принадлежит 48,5 млн акций предприятия по пошиву одежды (89,69%).

Baltika эмитировала всего 54 079 485 простых акций стоимостью 10 центов за акцию. Все акции Baltika являются свободно отчуждаемыми. Акции предприятия котируются в основном списке Nasdaq Tallinn.