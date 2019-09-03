Мажоритарный собственник Baltika сделал акционерам предложение о скупке акций
Мажоритарный акционер швейного предприятия Baltika — фонд KJK Fund Sicav-SIF — сделал сегодня мелким акционерам предложение выкупить все их акции.
Мажоритарный акционер швейного предприятия Baltika — фонд KJK Fund Sicav-SIF — сделал сегодня мелким акционерам предложение выкупить все их акции.
KJK Fund Sicav-SIF купит акции по цене 10 центов за акцию. Предложение действует с 3 сентября по 2 октября.
Биржа Nasdaq Tallinn сообщила 16 августа, что у финского фонда KJK Fund Sicav-SIF появилась обязанность сделать миноритарным акционерам предложение о продажи их акций. Фонду на настоящий момент принадлежит 48,5 млн акций предприятия по пошиву одежды (89,69%).
Baltika эмитировала всего 54 079 485 простых акций стоимостью 10 центов за акцию. Все акции Baltika являются свободно отчуждаемыми. Акции предприятия котируются в основном списке Nasdaq Tallinn.
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