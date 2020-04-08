Maxima завезла в Эстонию 600 000 масок, которые поступят в продажу

Как сообщила торговая сеть, маски предназначены как для работников компании, так и для продажи клиентам.

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора, а также Департамент лекарственных средств отмечали, что маска FFP1 не защищает от вируса так, как это делает медицинская или хирургическая маска.

"Каждое индивидуальное средство защиты создано для своей цели. Защитная маска категории FFP1 защищает от частиц пыли и других частиц, возникающих в ходе механических процессов", - напоминают власти.

Способность фильтрации маски FFP1 при вдыхании составляет 80%, FFP2 задерживает 95%, а FFP3 - 99%. Для противовирусной защиты наиболее эффективен последний тип масок.

Для того, чтобы масок хватило большему числу покупателей, Maxima вводит ограничение на продажу: в одни руки - не больше одной упаковки, которая содержит 50 масок.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!