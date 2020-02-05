Maxima ввела для клиентов приятное новшество и напоминает: срок действия накопленных бонусов скоро истечет!

После регистрации учетной записи самообслуживания Maxima, владельцам карт клиентов будет проще отслеживать историю своих покупок и сэкономленные на ежедневных покупках деньги, а также иметь обзор накопленных сумм бонусных денег. Бонусные деньги за 2019 год могут быть использованы при оплате покупок в магазинах Maxima до 31.03.2020.

Каждый год владельцы карт клиентов Maxima собирают на своих счетах десятки евро бонусных денег, из которых в среднем 10% остается неиспользованными. Этому есть несколько причин, но одной из них может быть отсутствие обзора своих покупок и накопленных бонусных денег.

”Если сегодня остаток своих бонусных денег можно увидеть на чеке после совершения покупки, то открытая учетная запись в системе самообслуживания Maxima позволит вдобавок к обзору накопившихся бонусных денег также лучше отслеживать свое ежедневное потребительское поведение — наблюдать за историей покупок, получать обзор продуктов по кампании и сумм ежедневно сэкономленных денег, а также видеть еженедельные предложения карты Aitäh”, — рассказала о возможностях учетной записи самообслуживания директор по продажам и маркетингу Maxima Eesti Янне Лайк.

Зарегистрировать учетную запись самообслуживания Maxima можно, заполнив анкету на сайте Maxima: www.maxima.ee/konto

Накопленные клиентами за 2019 год бонусные деньги могут быть использованы при оплате покупок в магазинах Maxima до 31.03.2020.