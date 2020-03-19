Maxima установит на кассах защитные перегородки. Продавцам выдадут маски

”Защитные перегородки, персональные дезинфицирующие средства и защитные маски для лица, а также разметки на полу для определения рекомендованной дистанции — все эти меры позволяют значительно снизить вероятность распространения вирусной инфекции”, — пояснил важность предпринимаемых мер Эдвинас Волкас, генеральный директор MAXIMA Eesti. ”Безопасность наших сотрудников и клиентов важна для нас. Время работы магазинов было сокращено по понятной причине, чтобы оптимизировать рабочие смены и снизить количество контактов”, — добавил Эдвинас Волкас

Во всех магазинах несколько раз в день проводится дезинфекция контактных поверхностей (покупательских корзин и тележек, платежных терминалов, сенсорных экранов, кассовых лент) — утром перед открытием магазина и днем в час пик. Кроме того, каждые 2 часа дезинфицируют также и все кассы самообслуживания.

Клиентам предоставлена возможность дезинфекции рук, на входе в магазины, около касс самообслуживания, и на выходе из магазина. Maxima ввела дополнительные меры для обеспечения безопасности продажи неупакованных готовых продуктов питания, и в соответствии с рекомендациями Ветеринарно-продовольственного департамента, для уменьшения непосредственного контакта покупателей с готовыми к употреблению продуктам, Maxima предварительно упаковывает продукты питания, такие как выпечка и печенье, в подходящем для покупателей количестве. Вся информация имеется на плакатах и распространяется по внутреннему радио в магазинах.

Офис Maxima временно закрыт и офисные сотрудники переведены на удаленную работу, а также сокращено время работы магазинов, и это позволяет командам начать работать в одну смену, и таким образом уменьшить внутриорганизационные контакты для предотвращения инфекционного заражения.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!