18.03.2020, 07:36

Maxima усиливает меры: продавцам выдадут маски. Выпечка, конфеты, орехи будут упаковываться


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Annelinna Maxima XX avamine
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

В соответствии с рекомендациями Ветеринарно-продовольственного департамента, для уменьшения непосредственного контакта покупателей с готовыми к употреблению продуктам, Maxima предварительно упаковывает продукты питания, такие как выпечка, печенье, конфеты и орехи.

По словам Эдвинаса Волкаса, генерального директора MAXIMA Eesti, упаковка готовых к употреблению продуктов питания, которые раньше были доступны покупателям в неупакованном виде, делается ради обеспечения дополнительной безопасности здоровья клиентов. ”Мы предварительно упаковываем теперь всю выпечку, кондитерские изделия, орехи, а также развесные печенье и конфеты”, — пояснил Эдвинас Волкас. ”Если фрукты и овощи можно тщательно вымыть перед употреблением их в пищу, то готовые хлебобулочные изделия и выпечку мы едим без дополнительной обработки”, — добавил Эдвинас Волкас.

Прилавки, на которых мясо и рыба раньше экспонировались в открытом виде, теперь в магазинах Maxima имеют специальные покрытия для защиты пищи от случайных внешних воздействий. ”Maxima делает все возможное, чтобы защитить как клиентов, так и сотрудников, а также обеспечить всех безопасной торговой средой”, — Эдвинас Волкас подчеркнул важность принятых мер безопасности.

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Согласно рекомендации Департамента здравоохранения, во всех магазинах Maxima сегодня вечером будут на полу наклеены отметки, определяющие рекомендованное расстояние между покупателями, находящимися в кассовой очереди. Для безопасности покупателей и сотрудников Maxima, повышенное внимание направлено на соблюдение требований гигиены, а также разработана внутренняя инструкция по отчетности на случай возможной кризисной ситуации. Во всех магазинах несколько раз в день проводится дезинфекция контактных поверхностей (покупательских корзин и тележек, платежных терминалов, сенсорных экранов, кассовых лент), ежедневно проводится тщательная уборка магазина. На входе и выходе в магазины клиентам предоставлена возможность дезинфекции рук.

Maxima вводит также дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников — персональные дезинфицирующие средства и защитные маски.

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