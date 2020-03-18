Maxima усиливает меры: продавцам выдадут маски. Выпечка, конфеты, орехи будут упаковываться

По словам Эдвинаса Волкаса, генерального директора MAXIMA Eesti, упаковка готовых к употреблению продуктов питания, которые раньше были доступны покупателям в неупакованном виде, делается ради обеспечения дополнительной безопасности здоровья клиентов. ”Мы предварительно упаковываем теперь всю выпечку, кондитерские изделия, орехи, а также развесные печенье и конфеты”, — пояснил Эдвинас Волкас. ”Если фрукты и овощи можно тщательно вымыть перед употреблением их в пищу, то готовые хлебобулочные изделия и выпечку мы едим без дополнительной обработки”, — добавил Эдвинас Волкас.

Прилавки, на которых мясо и рыба раньше экспонировались в открытом виде, теперь в магазинах Maxima имеют специальные покрытия для защиты пищи от случайных внешних воздействий. ”Maxima делает все возможное, чтобы защитить как клиентов, так и сотрудников, а также обеспечить всех безопасной торговой средой”, — Эдвинас Волкас подчеркнул важность принятых мер безопасности.

Согласно рекомендации Департамента здравоохранения, во всех магазинах Maxima сегодня вечером будут на полу наклеены отметки, определяющие рекомендованное расстояние между покупателями, находящимися в кассовой очереди. Для безопасности покупателей и сотрудников Maxima, повышенное внимание направлено на соблюдение требований гигиены, а также разработана внутренняя инструкция по отчетности на случай возможной кризисной ситуации. Во всех магазинах несколько раз в день проводится дезинфекция контактных поверхностей (покупательских корзин и тележек, платежных терминалов, сенсорных экранов, кассовых лент), ежедневно проводится тщательная уборка магазина. На входе и выходе в магазины клиентам предоставлена возможность дезинфекции рук.