Maxima требовала в суде остановки строительства магазина Lidl, но проиграла

С точки зрения Maxima проблема заключается в том, что в непосредственной близости от места строительства располагаются два магазина Maxima и появление магазина Lidl ограничит их деятельность.
Тартуский административный суд однако аргументы Maxima не убедили и 27 апреля он решил оставить ходатайство Maxima о первичной правовой защите без удовлетворения.
Суд отметил, что, например в центре Тарту сосредоточено множество магазинов одного и того же сегмента, что не мешает предпринимательству, а даже наоборот: притягивает больше потребителей, которые ходят из одного магазина в другой.
Решение можно оспорить в течение 15 дней.
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