30.04.2020, 12:11

Maxima требовала в суде остановки строительства магазина Lidl, но проиграла


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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Сеть магазинов Maxima оспорила через суд выданное Тартуской мэрией разрешение на строительство магазина Lidl по адресу Калда теэ, 29, но ее ходатайство не было удовлетворено.

С точки зрения Maxima проблема заключается в том, что в непосредственной близости от места строительства располагаются два магазина Maxima и появление магазина Lidl ограничит их деятельность.
Тартуский административный суд однако аргументы Maxima не убедили и 27 апреля он решил оставить ходатайство Maxima о первичной правовой защите без удовлетворения.

Суд отметил, что, например в центре Тарту сосредоточено множество магазинов одного и того же сегмента, что не мешает предпринимательству, а даже наоборот: притягивает больше потребителей, которые ходят из одного магазина в другой.

Решение можно оспорить в течение 15 дней.

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