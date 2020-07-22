Maxima существенно обновила ассортимент программы ценообразования

Как говорится в пресс-релизе, на данный момент программа ”Не переплачивай” включает в себя почти 400 товаров в повседневной продовольственной корзине. В общей сложности благодаря программе за 8 месяцев клиенты сэкономили 6 миллионов евро. Сильная сторона программы — постоянное обновление ассортимента, в июле ассортимент обновился почти на 50%.

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, одним из важных приоритетов Maxima в 2020 году является обновление ассортимента и расширение ассортимента продукции местных производителей как в основном ассортименте магазина, так и в программе ценообразования. ”Наша цель — предложить нашим клиентам широкий, обновляемый и разнообразный ассортимент по неизменно выгодным ценам”, — сказал Эдвинас Волкас.

”Мне, как руководителю розничной торговли, важно, чтобы все жители Эстонии могли каждый день выбирать для своей продовольственной корзины качественный и любимые продукты. Также наша задача — обеспечить хорошую цену на эти продукты. Да, мы инвестируем в то, чтобы сделать повседневную продовольственную корзину максимально доступной для наших клиентов. Период чрезвычайного положения еще больше подтвердил эту необходимость”, — добавил Эдвинас Волкас.

Мы постоянно обновляем наш ассортимент изделий, чтобы предлагать разные продукты от самых разных производителей по очень разумным ценам. В июле количество продуктов в программе ценообразия было обновлено почти на 50%.

”Житель Эстонии — умный и рациональный покупатель, поэтому он хорошо принял программу. Увеличение продаж продуктов, включенных в программу, в 2–10 раз, в зависимости от продукта, показывает разумный выбор покупателей при выполнении повседневных покупок. Это делает программу успешной, и клиенты за 8 месяцев с момента запуска программы сэкономили 6 миллионов евро”, — добавил Эдвинас Волкас.