Maxima стала предлагать бесконтактную доставку товаров. Но все расписание в интернет-магазине забито!

”Мы рады сообщить, что список наших услуг пополнился новым способом доставки, а именно — бесконтактной доставкой”, — сообщила Barbora.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, в графе ”Сообщение курьеру” ("Teade kullerile") следует написать "Kontaktivaba".

В этом случае курьер оставит заказ клиента перед дверью квартиры или дома.

Такой заказ не должен содержать алкогольной продукции и должен быть оплачен через банковскую ссылку.

Примечательно, что при этом сделать заказ в магазине (по крайней мере на данный момент) невозможно, поскольку все расписание доставки занято. Подобная ситуация наблюдается сейчас во всех крупных продуктовых интернет-магазинах. Так, первое свободное время для доставки Selver — 24 марта.



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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!