15.03.2020, 11:50

Maxima стала предлагать бесконтактную доставку товаров. Но все расписание в интернет-магазине забито!


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Annelinna Maxima XX avamine
Foto: Argo Ingver

На днях интернет-магазин и курьерская служба Barbora, которая занимается доставкой товаров из магазинов Maxima, сообщила клиентам о новом способе доставки товаров.

”Мы рады сообщить, что список наших услуг пополнился новым способом доставки, а именно — бесконтактной доставкой”, — сообщила Barbora.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, в графе ”Сообщение курьеру” ("Teade kullerile") следует написать "Kontaktivaba".

В этом случае курьер оставит заказ клиента перед дверью квартиры или дома.

Такой заказ не должен содержать алкогольной продукции и должен быть оплачен через банковскую ссылку.

Примечательно, что при этом сделать заказ в магазине (по крайней мере на данный момент) невозможно, поскольку все расписание доставки занято. Подобная ситуация наблюдается сейчас во всех крупных продуктовых интернет-магазинах. Так, первое свободное время для доставки Selver — 24 марта.

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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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