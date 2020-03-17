Maxima сокращает время работы магазинов

По словам Эдвинаса Волкаса, генерального директора MAXIMA Eesti, в нынешней ситуации важно предоставлять клиентам товары и услуги на привычном для всех нас уровне. ”Исходя из этого, мы приняли решение изменить часы работы наших магазинов, и с 17 марта все магазины Maxima будут открыты с 9:00 до 21:00”, — пояснил Эдвинас Волкас.

Изменив часы работы магазинов, мы сокращаем рабочее время наших сотрудников на 2 часа, и тем самым предоставляем нашим сотрудникам более гибкий график рабочего времени.

Согласно рекомендации Департамента здравоохранения, во всех магазинах Maxima сегодня вечером будут на полу наклеены отметки, определяющие рекомендованное расстояние между покупателями, находящимися в кассовой очереди. Для безопасности покупателей и сотрудников Maxima, повышенное внимание направлено на соблюдение требований гигиены, а также разработана внутренняя инструкция по отчетности на случай возможной кризисной ситуации. Во всех магазинах несколько раз в день проводится дезинфекция контактных поверхностей (покупательских корзин и тележек, платежных терминалов, сенсорных экранов, кассовых лент), ежедневно проводится тщательная уборка магазина. На входе и выходе в магазины клиентам предоставлена возможность дезинфекции рук. Maxima вводит также дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников — персональные дезинфицирующие средства и защитные маски.