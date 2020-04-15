Maxima продлевает часы работы практически всех магазинов, чтобы уменьшить очереди

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно предоставить людям возможность совершать свои ежедневные покупки безопасно и удобно, поэтому были предприняты различные меры для уменьшения очередей и количества посетителей в магазинах. Продление часов работы — это лишь одна из мер.

”Мы продлеваем часы работы почти всех магазинов Maxima, поскольку увидели, что количество посетителей в большинстве магазинах скачкообразно растет в последний час открытия. Для нас важно, чтобы каждый нашел возможность совершать покупки и делать это в безопасных условиях в удобное для них время”, — пояснил Эдвинас Волкас. ”Кроме того, мы постоянно следим за очередями к кассам и сокращаем количество тележек и корзин, чтобы одновременно контролировать количество покупателей в магазине”, — добавил Эдвинас Волкас.

На прошлой неделе Maxima продлила часы работы шести магазинов Maxima XX в Таллинне и Нарве с 9 до 23 и перевела на круглосуточную работу два магазина Maxima XXX в Таллинне — Хааберсти и Линнамяэ.

”Мы убеждены, что принятые меры еще больше повысят надёжность и безопасность в магазине, но также есть и большая просьба к покупателям — мы просим не посещать магазин с симптомами болезни, потому что только сообща можно снизить риск заражения как для сотрудников, так и для покупателей в продуктовых магазинах, что необходимо всем нам, чтобы пережить трудное время”, — сказал Эдвинас Волкас.

Магазины в Кивиыли, Кохтла-Ярве, Тамсалу и Пайде будут по-прежнему открыты с 9 до 21.

Как сообщает пресс-служба торговой сети, в магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Мы очищаем все поверхности два раза в день — в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа.

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования — мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.