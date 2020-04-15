Maxima продлевает часы работы практически всех магазинов, чтобы уменьшить очереди

4. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.
5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.
6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят перчатки, одноразовые или пластиковые защитные маски.
7. Мы установили для посетителей дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.
8. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях — прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.
9. Мы отслеживаем очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.
10. Мы стали упаковывать все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома — например, различные хлебобулочные изделия, печенье.
В розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 удобных магазина формата Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora. Розничной сети также принадлежат восемь кулинарных цехов и логистический центр.
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