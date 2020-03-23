Maxima предлагает новую услугу: сделайте заказ онлайн и заберите его в пункте выдачи

”В нынешней ситуации, когда торговля по интернету позволяет людям избегать лишних рисков и выполнять рекомендованные меры по обеспечению безопасности и профилактике, в сотрудничестве с Barbora мы хотим сделать услугу заказа продовольственных и бытовых товаров доступной для максимального количества жителей Эстонии”, — сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

Новая услуга интернет-магазина предлагает клиентам возможность заказать через электронную среду Barbora необходимые продовольственные и бытовые товары, после чего — выбрать магазин и время выдачи укомплектованного заказа. В течение ближайшей недели пункты комплектации будут открыты в 33 магазинах Maxima, сотрудники которых будут комплектовать заказы и передавать их клиентам.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 сеть Maxima предприняла крупные шаги для защиты своих сотрудников и клиентов. При помощи новой услуги интернет-магазина мы сможем предоставить еще одну безопасную возможность для совершения повседневных покупок, когда клиент может пополнять запасы еды с минимальными внешними контактами.

Детали — перечень городов и магазинов Maxima, в которых будут действовать ”покупательские остановки”, — появятся на следующей неделе.

Онлайн-магазин Barbora.ee, торгующий продовольственными и хозяйственными товарами, на следующей неделе также расширит регион обслуживания по всей Эстонии и предложит покупателям возможность забрать совершенные в интернете покупки в 33 магазинах Maxima в крупнейших городах эстонских уездов.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!