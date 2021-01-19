Maxima предлагает гарантию самой низкой цены на более чем 500 товаров в каждой основной категории

”Мы дали клиентам обещание, что Maxima предоставит жителям Эстонии необходимые для повседневной жизни товары высокого качества по лучшей цене, — сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. — Мы хотим, чтобы покупатели убедились — именно у нас можно найти качественные товары по самой низкой цене. Поэтому мы маркируем в своих магазинах 500 продуктов питания, товаров первой необходимости и товаров для дома, гарантируя самую дешевую потребительскую корзину в Эстонии”.

По словам Эдвинаса Волкаса, цель розничной сети — вселить в семьи по всей Эстонии уверенность в том, что в нынешней нестабильной ситуации самую выгодную потребительскую корзину предлагает именно Maxima.

”Maxima имеет в общей сложности 82 магазина — как в крупных центрах, так и в небольших городах. Поэтому мы можем донести до семей по всей Эстонии свое брендовое обещание: самые низкие цены вы найдете в Maxima, — сказал Эдвинас Волкас. — Чтобы лучше информировать покупателей мы также открыли сайт www.maximahind.ee. Здесь люди могут ежедневно сравнивать розничные сети и проверять информацию о ценах потребительской корзины”.

500 продуктов с гарантированными ценами маркированы в магазинах этикеткой ”ДЕШЕВАЯ MAXIMA ЦЕНА”. Эта этикетка также используется для коммуникации с клиентами посредством различных каналов — в брошюрах, рекламе и т.п.

Эдвинас Волкас отметил, что уже в конце 2019 года Maxima запустила кампанию ”Не переплачивай”, которая навсегда зафиксировала цены на сотни основных продуктов питания и товаров для дома: ”Мы постоянно расширяем ассортимент товаров по зафиксированным низким ценам, чтобы предлагать покупателям привычные товары по лучшей цене. Гарантия низкой цены является логическим продолжением этого брендового обещания”.

На сайте www.maximahind.ee приводится ежедневное сравнение эквивалентных товаров по обычным ценам в Maxima и других розничных сетях, чтобы покупатели могли сопоставить стоимость потребительской корзины.