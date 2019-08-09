Maxima планирует бесплатно раздавать просроченные продукты. Пока только в Латвии

По мнению представителей Maxima, таким образом, продукты смогут получить не только бедные люди, но и экологические активисты, которых волнует снижение продуктовых отходов. По словам члена правления Maxima Latvija Яниса Ванагса, это уже происходит в странах Западной Европы.

Поправки должно выдвинуть Министерство земледелия Латвии. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), которая находится под ведомством Минземледелия, не видит причин препятствовать этой инициативе:

”В таком случае сократится цепь поставки и будет проще отследить продукт. У магазинов и продовольственных предприятий есть необходимые условия для хранения продуктов”, — сказала старший эксперт ПВС Светлана Альминовича-Мильяновича.

На данный момент продукты с истекшим сроком годности магазины и производители могут отдавать только благотворительным организациям, которые дальше отдают их нуждающимся. Эти поправки вступили в силу месяц назад. За это время продуктовый банк Paēdušai Latvijai заключил только один договор — с магазинами Maxima. Остальные сети пока не проявили особого интереса к такой возможности.

”Продукты, которые мы получаем в рижских Maxima, мы раздаем только в Риге. Мы не станем их везти в регионы. Поэтому было бы желательно заключить договоры между благотворительными организациями и магазинами в других местах Латвии”, — сказала руководитель Paēdušai Latvijai Агита Краукле.