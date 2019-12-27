Maxima открыла новый магазин в Копли

По словам члена правления Maxima Eesti Юстинаса Кирбутаса, самым важным критерием при выборе места совершения покупок для жителей Эстонии является месторасположение магазина. ”Жители Пельгуранна и Копли с нетерпением ждали появления нового магазина, потому что новый торговый центр находится в месте пересечения улиц с высокой интенсивностью движения, доступ к которому улучшает также и общественный транспорт: автобусные и трамвайные остановки находятся прямо перед торговым центром”, — сказал Юстинас Кирбутас. ”Хотя в этом районе и имеются небольшие продуктовые магазины, наличие магазина пешей доступности с хорошим ассортиментом, в котором можно быстро и недорого совершить свои повседневные покупки, жители Эстонии по оценке разных потребительских исследований ценят больше всего”, — добавил Юстинас Кирбутас.

Площадь торгового зала Maxima X в Копли составляет почти 700 м2, ассортимент состоит из 7600 наименований товаров в 68 товарных категориях. Для удобства обслуживания клиентов в магазине есть три обычные кассы и четыре кассы самообслуживания, в одной из которых можно платить наличными.

Помимо открывшегося сегодня магазина в Копли, в этом году Maxima открыла еще 4 новых магазина, кроме этого, в текущем году сеть обновила имеющиеся магазины в Нарве, Хаапсалу, Пыльтсамаа, а также два магазина в Тарту и три магазина в Таллинне. В этом году торговая сеть Maxima Eesti инвестировала в развитие сети в общей сложности почти 8 миллионов евро.