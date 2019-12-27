Maxima открыла новый магазин в Копли

Сегодня, 27 декабря, розничная сеть Maxima открыла свой пятый магазин в этом году: в торговом центре по адресу Копли, 69b, построенном на месте бывшего кинотеатра Rahu, жителей Пельгуранна и Копли ждет новый магазин пешей доступности Maxima X. В этом году Maxima инвестировала в обновление своей сети магазинов и открытие новых магазинов почти 8 миллионов евро.
По словам члена правления Maxima Eesti Юстинаса Кирбутаса, самым важным критерием при выборе места совершения покупок для жителей Эстонии является месторасположение магазина. ”Жители Пельгуранна и Копли с нетерпением ждали появления нового магазина, потому что новый торговый центр находится в месте пересечения улиц с высокой интенсивностью движения, доступ к которому улучшает также и общественный транспорт: автобусные и трамвайные остановки находятся прямо перед торговым центром”, — сказал Юстинас Кирбутас. ”Хотя в этом районе и имеются небольшие продуктовые магазины, наличие магазина пешей доступности с хорошим ассортиментом, в котором можно быстро и недорого совершить свои повседневные покупки, жители Эстонии по оценке разных потребительских исследований ценят больше всего”, — добавил Юстинас Кирбутас.
Площадь торгового зала Maxima X в Копли составляет почти 700 м2, ассортимент состоит из 7600 наименований товаров в 68 товарных категориях. Для удобства обслуживания клиентов в магазине есть три обычные кассы и четыре кассы самообслуживания, в одной из которых можно платить наличными.
Помимо открывшегося сегодня магазина в Копли, в этом году Maxima открыла еще 4 новых магазина, кроме этого, в текущем году сеть обновила имеющиеся магазины в Нарве, Хаапсалу, Пыльтсамаа, а также два магазина в Тарту и три магазина в Таллинне. В этом году торговая сеть Maxima Eesti инвестировала в развитие сети в общей сложности почти 8 миллионов евро.
В розничную сеть Maxima входят 85 магазинов, из которых 58 это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и два комфортных магазина формата Express. В розничную сеть также входит восемь кулинарных цехов и центр логистики. Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Maxima Eesti работает 3700 человек. В соответствии с исследованием брендов стран Балтии, проведенным DDB Brand Capital, Maxima является предприятием с наилучшим соотношением цены и качества в Эстонии.
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