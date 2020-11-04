Maxima навсегда снизила цены на тысячи товаров

По словам исполнительного руководителя Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, долгосрочной целью розничной сети является удержание позиции лидера цен. ”Неуверенность в будущем завоевывает позиции по всей Европе, поэтому мы хотим гарантировать жителям Эстонии, что повседневные покупки станет еще более выгодно совершать в сети Maxima”, — заявил Эдвинас Волкас.

Постоянное снижение цен в сети Maxima коснется тысяч наименований продовольственной и потребительской продукции, а новые, более низкие цены Maxima предлагает в сотрудничестве с местными и международными производителями и поставщиками.

”Уже весной мы почувствовали покупательскую неуверенность, — отметил исполнительный руководитель Maxima Eesti. — Очень многие эстонские семьи вынуждены сегодня, принимая сложные повседневные решения, делать непростой выбор, поэтому нашей стратегической целью является обеспечить жителям Эстонии чувство уверенности — повседневная, здоровая и качественная пища, а также необходимые в быту товары должны оставаться доступными по стабильно низким ценам каждый день и не только в рамках различных кампаний”.

Эдвинас Волкас добавил, что розничная сеть не просто удерживает низкие цены, а делает в сегодняшней ситуации необходимые инвестиции для того, чтобы снизить страх перед будущим.

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