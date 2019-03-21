Maxima: накрыть праздничный стол можно и при помощи интернет-магазина

”Самым большим изменением на праздничном столе за последние годы стало смещение фокуса. Если раньше стол должен был ломиться от еды, то теперь объемы еды стали меньше, а на стол ставятся, скорее, более интересные и качественные продукты. Предназначение еды теперь заключается не в насыщении, а в получении эмоций и удовольствия”, — рассказала директор кулинарного отдела Maxima Рута Калласпоолик о тенденциях на праздничном столе.

Ассортимент для праздничного стола под собственным брендом Maxima ”Качество мастеров”, который теперь можно заказать в умном супермаркете Barbora, исходит из трендов на потребляемые продукты и продуктов, которые чаще всего покупаются потребителями. ”Торты специально украшены, а салаты продаются в мисках, которые можно сразу выставить на стол. Ассортимент товаров не обошелся и без закусок на блюдах”, — привела примеры праздничного стола от Maxima Калласпоолик. ”Поскольку готовая пища становится все более натуральной, у нее улучшаются вкус и качество, а также она становится более домашней, то у потребителя не остается никаких причин тратить свое ценное время на приготовление еды”, — добавила она.

”Заказывать еду для праздничного стола нужно за 72 часа, то есть если в понедельник в офисе нужно накрыть стол для коллег, то заказ нужно сделать в пятницу”, — сказала директор отдела кулинарии Maxima.

Продукцию под собственным брендом ”Качество мастеров” в обычной упаковке можно заказать и на этот же день.