Maxima начала масштабные изменения ассортимента

Как сообщает предприятие, основным фокусом начатых в мае нововведений стали продукты питания, и исходя из сезона самые большие изменения были внесены в ассортимент свежего мяса и птицы, рыбы и рыбных продуктов, продуктов глубокой заморозки, мороженого и безалкогольных напитков. Больше всего изменился ассортимент свежего мяса — свыше 30%.

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, одним из важных приоритетов Maxima в этом году является обновление ассортимента и расширение ассортимента продукции местных производителей. ”Изменения, внесенные в ассортимент товаров в мае, значительны и отчетливо видны в магазинах. Наша цель состоит в том, чтобы постоянно предлагать нашим клиентам обширный, обновляемый и разнообразный ассортимент, обеспечивая доступность необходимых продуктов для всех групп клиентов, учитывая как ежедневные пожелания покупок, так и сезонные особенности, поэтому мы продолжим эти изменения”, — сказал Эдвинас Волкас.

В категории свежих пищевых продуктов целью было также увеличение доли продукции местных производителей — ассортимент свежего мяса был обновлен более чем на 30%, и 96% этой доли составили эстонские продукты.

Помимо свежего мяса, ассортимент продукции был обновлен во всех категориях продуктов питания, особенно в категориях рыбных продуктов, замороженных продуктов, мороженого и безалкогольных напитков.

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