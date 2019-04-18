Maxima: мы предлагаем молодым людям возможность поработать в других городах с целью изучения языка

”Разносторонний опыт, который можно получить в розничной сети, пригодится на любом жизненном этапе и в любой сфере деятельности. Приобретение навыков командной работы, общение, языковая практика и, естественно, возможность работы по гибкому графику должны привлечь молодых людей”, — говорит руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер и добавляет, что для поддержки языкового погружения молодым людям предлагается возможность подавать заявки на работу в Ида-Вирумаа и наоборот: ида-вируская молодежь может испытать свои силы подальше от родных мест.

”Мы ждем молодых людей, которые хотят овладеть или улучшить свои навыки владения русским языком, чтобы они подавали заявки на работу в магазинах Ида-Вирумаа, а молодежи из Ида-Вирумаа мы точно так же предлагаем возможность поработать в тех городах, где можно попрактиковать эстонский”, — говорит руководитель по персоналу.

В Maxima стало уже традицией предлагать ученикам работу на время школьных каникул. Школьник сможет зарабатывать деньги по подходящему оговоренному графику в каком-нибудь магазине рядом с домом или в другом городе. Помимо достойной оплаты труда и опыта работы в сфере торговли молодые люди получат необходимую рабочую одежду и питание на месте, необходимый для работы инструктаж и дружелюбных коллег. Работодатель также обеспечит жильем тех молодых людей, которые с целью языкового обучения желают работать за пределами родного города.

О своих предпочтениях по поводу места и времени работы заинтересованные в таком профессиональном опыте молодые люди должны сообщить отделу персонала в течение апреля и мая: cv@maxima.ee и 5556 6287.