Maxima изо всех сил старается построить магазин в Пирита вопреки протесту местных жителей

Maxima внесла серьезные изменения в детальную планировку, сократив размер здания и перенеся парковку под землю, поэтому будет инициировано новое обсуждение воплощения проекта в жизнь, сказал ERR старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Лийнат добавил, что торговая сеть учла в новом проекте все предложения жителей района. Основными аргументами местных жителей против строительства магазина Maxima были увеличение объема движения и близость здания к частным домам. Лийнат подтвердил, что две эти проблемы устранены.

Жители района также противятся строительству Maxima, так как магазин якобы не подходит для района. Лийнат отметил, что это нельзя считать обоснованным аргументом, тем более что участок земли принадлежит Maxima и он предназначен для строительство коммерческого здания.