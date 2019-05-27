Maxima исполнилось 15 лет! Вот несколько интересных фактов о сети магазинов

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Annelinna Maxima XX avamine Foto: Argo Ingver

27 мая розничная сеть Maxima Eesti отмечает 15 день рождения. Исполнительный директор предприятия Марко Пыдер вместе с коллективом он также благодарит всех тех, кто совершает необходимые для повседневной жизни покупки и поддерживает Maxima во всех уголках Эстонии.