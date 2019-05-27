27.05.2019, 11:32

Maxima исполнилось 15 лет! Вот несколько интересных фактов о сети магазинов


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Annelinna Maxima XX avamine
Annelinna Maxima XX avamineFoto: Argo Ingver

27 мая розничная сеть Maxima Eesti отмечает 15 день рождения. Исполнительный директор предприятия Марко Пыдер вместе с коллективом он также благодарит всех тех, кто совершает необходимые для повседневной жизни покупки и поддерживает Maxima во всех уголках Эстонии.

В честь дня рождения сеть магазинов приводит 15 интересных фактов о Maxima:

  • Первый магазин Maxima открылся 27 мая 2004 года в Тарту, на улице Калда
  • В этом году Maxima откроет свой первый магазин компактного формата Express в Старом городе Таллинна
  • В сеть входит 80 магазинов, из которых 56 это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX
  • Магазины Maxima ежедневно посещает более 170 000 человек
  • Maxima — это международная компания, которая действует на пяти разных рынках: в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Болгарии
  • Каждое лето Maxima традиционно предлагает 350 молодым людям от 15 лет возможность прийти и найти себе новых знакомых, полезно провести время на каникулах, приобрести новые знания, а заодно и впервые самостоятельно заработать деньги
  • В Maxima работает почти 4000 человек
  • В коллективе Maxima работает почти 1500 сотрудников возрастной категории 18-35 лет. Можно сказать, что рабочее место в Maxima ценится среди молодежи, которая любит разнообразие. В коллективе более 400 человек с ограниченной трудоспособностью
  • В соответствии со свежим исследованием CV-online Maxima Eesti входит в тридцатку лучших работодателей Эстонии
  • Карта клиента Maxima Aitäh есть в кошельке практически каждого жителя Эстонии. Карта клиента Maxima имеется примерно у 700 000 человек
  • Пользователи карты Aitäh собирают на нее покупательские бонусы. Самая крупная сумма бонусов составила в 2018 году 737,70 евро
  • Maxima Eesti принадлежит концерну розничной торговли Maxima Grupe, который является биржевым предприятием
  • В 2018 году консолидированный оборот Maxima Grupė вырос по сравнению с прошлым годом на 22,1 процент, достигнув 3,451 миллиарда евро
  • В 2018 году группа открыла более ста магазинов
  • В 2018 году концерн Maxima Grupe успешно провел эмиссию пятилетних облигаций общим объемом 300 миллионов евро
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