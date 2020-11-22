Maxima и Rimi прекращают сотрудничество с производителем, подозреваемом в торговле людьми

"Maxima Latvija незамедлительно отреагировала и прекратила сотрудничество с Adugs до выяснения обстоятельств, когда будет получена информация о случившемся от поставщика и ответственных государственных органов", — заявил руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

В свою очередь, торговая сеть Rimi в Twitter сообщила, что с 20 ноября останавливает закупку продуктов от кондитерской Adugs во всех странах Балтии.

Как уже сообщалось, по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs латвийская полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса.

В Государственной полиции Латвии информируют, что от одного из иностранных посольств была получена информация о том, что несколько работников этого латгальского предприятия сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

Адвокат фирмы Adugs Production Виктория Яркина сообщила, что на предприятии работали граждане Индии, с ними были заключен договоры, им предоставлялось жилье, выплачивалась зарплата. Факты ограничения их свободы и эксплуатации адвокат не подтверждает.