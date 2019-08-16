Maxima: домашнее мороженое — это гораздо проще, чем вы думаете!

Можно обойтись и без мороженицы
”По общению с клиентами Maxima и поступающим от них вопросам я могу сказать, что многие ошибочно полагают, что для приготовления мороженого абсолютно необходима мороженица, но это не так, — объясняет директор отдела кулинарии. — Да, технология другая и формально у вас получится парфе, но и парфе, и сорбе, который делают из фруктов, на вкус ни капли не хуже классического мороженого. Парфе отлично получится из жирных сливок и сгущенки”.
Попробуйте приготовить парфе по такому базовому рецепту — возьмите 400 миллилитров жирных сливок и взбейте их до мягких пиков, а затем добавьте полбанки сгущенного молока с сахаром. Чем больше сгущенки — тем слаще мороженое. Аккуратно перемешайте сгущенное молоко со взбитыми сливками или воспользуйтесь миксером.
Время выбирать добавки
Рута Калласпоолик добавляет, что выбор остальных ингредиентов уже зависит от личных предпочтений и фантазии. ”В мороженое можно добавить любимые ягоды, фрукты, орехи, кусочки шоколада, кокосовую стружку, печенье или что-то еще. Экспериментируйте, и вы обязательно найдете свой любимый вкус. Часто идеи можно почерпнуть в магазине — просто посмотрите, какое мороженое там продается”, — говорит представитель Maxima.
Если вам хочется ягодного вкуса, то добавлять лучше всего пропущенное через сито ягодное пюре (так вы избавитесь от шкурок и косточек), но также можно добавить целые или разрезанные на кусочки ягоды. Готовую смесь перелейте в морозостойкий контейнер для еды или формочки. Фруктовый лед на палочке сделать еще проще — фрукты или ягоды нужно просто измельчить до однородной массы блендером и перелить в формочки для мороженого.
Готово лакомство будет через 6–8 часов в морозилке, а чтобы мучительно не ждать, пока оно замерзнет, лучше всего готовить его вечером. Еще можно подготовить мороженое и убрать его в морозилку утром перед работой — тогда к вечеру десерт будет уже готов. Если же вы не можете дождаться, пока замерзнет ваше домашнее мороженое — купите порцию в магазине.
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