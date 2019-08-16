16.08.2019, 21:11

Maxima: домашнее мороженое — это гораздо проще, чем вы думаете!


rus.delfi.ee
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Jäätis
JäätisFoto: Anni Õnneleid

Лето еще порадует нас теплом, а в хорошую погоду неизбежно возникает желание полакомиться мороженым. Только вот уйти из магазина именно с тем мороженым, которого хочется, бывает непросто. Ассортимент широкий, но случается, что ничего подходящего просто нет – или правильного вкуса не найти, или любимое мороженое попросту надоело, говорится в пресс-релизе сети магазинов Maxima.

Директор отдела кулинарии Maxima Eesti Рута Калласпоолик уверена, что самостоятельно можно приготовить отличное мороженое — именно такое, какое придется по вкусу. ”Подготовка занимает совсем немного времени, да и ничего сложного в приготовлении мороженого нет. Просто не сдерживайте воображение, придумывайте свои уникальные сочетания. Не успеете оглянуться, как в морозилке вас уже будет ждать восхитительное домашнее мороженое”, — делится Калласпоолик.

Начинайте с идеи

Первым делом Рута Калласпоолик рекомендует решить, какого вкуса вам хочется в настоящий момент. ”Комбинаций, на самом деле, бесконечное множество. Сливочное мороженое или фруктовый лед? Положить мороженое в вафельный стаканчик или съесть прямо так? И, конечно же, самый главный вопрос — что добавить в мороженое?” — говорит представитель Maxima Eesti.

”В домашних условиях проще всего сделать мороженое из жирных сливок и сгущенного молока с сахаром. А потом можно поиграть с цветом и вкусом — все необходимое для этого найдете в магазине. Летом, например, в мороженое так и просятся всевозможные свежие ягоды, а орехи и печенье можно купить круглый год”, — добавляет Калласпоолик.

Кроме продуктов, для приготовления мороженого потребуются миксер, чаша и контейнер для еды, который не боится мороза (сгодится и коробка из-под мороженого). Приготовить мороженое на палочках проще всего в специальной силиконовой форме, но на первых порах можно обойтись бумажными стаканчиками и деревянными палочками. Форму можно купить попозже практически в любом крупном магазине.

Можно обойтись и без мороженицы

”По общению с клиентами Maxima и поступающим от них вопросам я могу сказать, что многие ошибочно полагают, что для приготовления мороженого абсолютно необходима мороженица, но это не так, — объясняет директор отдела кулинарии. — Да, технология другая и формально у вас получится парфе, но и парфе, и сорбе, который делают из фруктов, на вкус ни капли не хуже классического мороженого. Парфе отлично получится из жирных сливок и сгущенки”.

Попробуйте приготовить парфе по такому базовому рецепту — возьмите 400 миллилитров жирных сливок и взбейте их до мягких пиков, а затем добавьте полбанки сгущенного молока с сахаром. Чем больше сгущенки — тем слаще мороженое. Аккуратно перемешайте сгущенное молоко со взбитыми сливками или воспользуйтесь миксером.

Время выбирать добавки

Рута Калласпоолик добавляет, что выбор остальных ингредиентов уже зависит от личных предпочтений и фантазии. ”В мороженое можно добавить любимые ягоды, фрукты, орехи, кусочки шоколада, кокосовую стружку, печенье или что-то еще. Экспериментируйте, и вы обязательно найдете свой любимый вкус. Часто идеи можно почерпнуть в магазине — просто посмотрите, какое мороженое там продается”, — говорит представитель Maxima.

Если вам хочется ягодного вкуса, то добавлять лучше всего пропущенное через сито ягодное пюре (так вы избавитесь от шкурок и косточек), но также можно добавить целые или разрезанные на кусочки ягоды. Готовую смесь перелейте в морозостойкий контейнер для еды или формочки. Фруктовый лед на палочке сделать еще проще — фрукты или ягоды нужно просто измельчить до однородной массы блендером и перелить в формочки для мороженого.

Готово лакомство будет через 6–8 часов в морозилке, а чтобы мучительно не ждать, пока оно замерзнет, лучше всего готовить его вечером. Еще можно подготовить мороженое и убрать его в морозилку утром перед работой — тогда к вечеру десерт будет уже готов. Если же вы не можете дождаться, пока замерзнет ваше домашнее мороженое — купите порцию в магазине.

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