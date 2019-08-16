Maxima: домашнее мороженое — это гораздо проще, чем вы думаете!

Директор отдела кулинарии Maxima Eesti Рута Калласпоолик уверена, что самостоятельно можно приготовить отличное мороженое — именно такое, какое придется по вкусу. ”Подготовка занимает совсем немного времени, да и ничего сложного в приготовлении мороженого нет. Просто не сдерживайте воображение, придумывайте свои уникальные сочетания. Не успеете оглянуться, как в морозилке вас уже будет ждать восхитительное домашнее мороженое”, — делится Калласпоолик.

Начинайте с идеи

Первым делом Рута Калласпоолик рекомендует решить, какого вкуса вам хочется в настоящий момент. ”Комбинаций, на самом деле, бесконечное множество. Сливочное мороженое или фруктовый лед? Положить мороженое в вафельный стаканчик или съесть прямо так? И, конечно же, самый главный вопрос — что добавить в мороженое?” — говорит представитель Maxima Eesti.

”В домашних условиях проще всего сделать мороженое из жирных сливок и сгущенного молока с сахаром. А потом можно поиграть с цветом и вкусом — все необходимое для этого найдете в магазине. Летом, например, в мороженое так и просятся всевозможные свежие ягоды, а орехи и печенье можно купить круглый год”, — добавляет Калласпоолик.

Кроме продуктов, для приготовления мороженого потребуются миксер, чаша и контейнер для еды, который не боится мороза (сгодится и коробка из-под мороженого). Приготовить мороженое на палочках проще всего в специальной силиконовой форме, но на первых порах можно обойтись бумажными стаканчиками и деревянными палочками. Форму можно купить попозже практически в любом крупном магазине.