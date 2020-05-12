Maxima будет измерять своим офисным работникам температуру

Maxima установила в офисе и логистическом центре высокоточные тепловизоры, чтобы предотвратить попадание в эти помещения сотрудников или клиентов с симптомами болезни. Кроме того, были введены новые меры безопасности пребывания в офисе с целью возвращения сотрудников в офис.

В ответ на чрезвычайное положение MAXIMA Eesti направила всех сотрудников, которых насчитывается почти 250 человек, на удаленную работу в домашние офисы. С этой недели офис будет открыт, и начнется поэтапное возвращение работников — сначала с руководителей департаментов и подразделений, а затем, при необходимости, и других сотрудников. Первоначально, офисная работа с меньшим количеством сотрудников запланирована до конца мая.

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, меры безопасности и сегодняшние модели поведения — сохранение дистанции в 2 метра, регулярная дезинфекция рук, измерение температуры тела и ношение масок в помещениях для совещаний — появились для того, чтобы остаться и стать нашей повседневной нормой жизни. ”Если сегодня мы говорим о мерах по предупреждению коронавируса, то, создав меры безопасности и используя тепловизоры, мы также готовы к вспышкам вирусов других типов в будущем”, — пояснил Эдвинас Волкас.

По словам установщика тепловизоров и руководителя VA Systems Дениса Беликова, новый тип тепловизоров, установленных впервые, очень прост в использовании, поскольку они измеряют температуру тела быстро и бесконтактно, а также очень точны (максимальная погрешность измерения до ± 0,3 ° C). ”В случае, если температура входящего выше 37 ° C, двери перед этим человеком останутся закрытыми”, — добавил Денис Беликов.

Меры безопасности при работе в офисе:

1. При входе измеряется температура тела работника.

2. В офисе обязательно соблюдать требование по сохранению дистанции 2 метра во всех офисных помещениях и коридорах.

3. При возможности, все встречи, в том числе и внутренние, нужно проводить через электронные каналы.

4. Максимальное количество участников в помещениях для совещаний устанавливается в зависимости от размера помещения, и соответствующая информация также размещается на дверях помещения.