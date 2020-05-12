Maxima будет измерять своим офисным работникам температуру

С вчерашнего дня Maxima начала открывать офис, установив тепловизоры для сотрудников и внедрив новые меры безопасности в офисе, сообщила сеть магазинов.
Maxima установила в офисе и логистическом центре высокоточные тепловизоры, чтобы предотвратить попадание в эти помещения сотрудников или клиентов с симптомами болезни. Кроме того, были введены новые меры безопасности пребывания в офисе с целью возвращения сотрудников в офис.
В ответ на чрезвычайное положение MAXIMA Eesti направила всех сотрудников, которых насчитывается почти 250 человек, на удаленную работу в домашние офисы. С этой недели офис будет открыт, и начнется поэтапное возвращение работников — сначала с руководителей департаментов и подразделений, а затем, при необходимости, и других сотрудников. Первоначально, офисная работа с меньшим количеством сотрудников запланирована до конца мая.
По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, меры безопасности и сегодняшние модели поведения — сохранение дистанции в 2 метра, регулярная дезинфекция рук, измерение температуры тела и ношение масок в помещениях для совещаний — появились для того, чтобы остаться и стать нашей повседневной нормой жизни. ”Если сегодня мы говорим о мерах по предупреждению коронавируса, то, создав меры безопасности и используя тепловизоры, мы также готовы к вспышкам вирусов других типов в будущем”, — пояснил Эдвинас Волкас.
По словам установщика тепловизоров и руководителя VA Systems Дениса Беликова, новый тип тепловизоров, установленных впервые, очень прост в использовании, поскольку они измеряют температуру тела быстро и бесконтактно, а также очень точны (максимальная погрешность измерения до ± 0,3 ° C). ”В случае, если температура входящего выше 37 ° C, двери перед этим человеком останутся закрытыми”, — добавил Денис Беликов.
Меры безопасности при работе в офисе:
1. При входе измеряется температура тела работника.
2. В офисе обязательно соблюдать требование по сохранению дистанции 2 метра во всех офисных помещениях и коридорах.
3. При возможности, все встречи, в том числе и внутренние, нужно проводить через электронные каналы.
4. Максимальное количество участников в помещениях для совещаний устанавливается в зависимости от размера помещения, и соответствующая информация также размещается на дверях помещения.
5. В помещениях для совещаний участники надевают маски и следуют правилу дистанции в 2 метра.
6. Небольшие помещения для собраний закрыты.
7. Не допускается, чтобы на кухнях одновременно находилось более двух человек, которые между собой также должны соблюдать дистанцию 2 метра.
8. Все помещения общего пользования оборудованы дезинфицирующими средствами. Кроме того, отдельные дезинфицирующие средства были распространены среди сотрудников.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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