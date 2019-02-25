Мать-одиночку при заполнении налоговой декларации ждал неприятный сюрприз. "Злит и печалит то, что страдают самые слабые"



”В этом году меня и многих других родителей-одиночек при заполнении налоговой декларации ждал неприятный сюрприз”, — написала читательница.

Женщина отмечает, что пенсия по потере кормильца составляет 100-150 евро на ребенка в месяц, в то время как, например, минимальная сумма алиментов в этому году — 270 евро. При этом в случае алиментов право на дополнительное освобождение от подоходного налога сохраняется. Дополнительная льгота действует и для семей с двумя родителями/кормильцами.

”Я общалась на эту тему и с налоговым департаментом, и с департаментом социального страхования, но их руки тут связаны. Закон есть закон”, — сокрушается она.

”Юридически все корректно, но злит и печалит то, что страдают именно самые слабые. Забирают именно у тех, для кого возврат подоходного налога является хорошим подспорьем”.

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, родитель или опекун, который содержит двух или более несовершеннолетних детей, начиная со второго ребенка имеет право на дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 1848 евро в год на каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

”Но если ребенок в возрасте до 17 лет получал доход, например, работал летом или получает от государства облагаемую налогом компенсацию, то родителю следует указать в декларации доход своего ребенка, даже в случае, если он не превышает не облагаемый налогом доход. Налоговая льгота родителя уменьшается на сумму полученного ребенком дохода. Этот принцип действует с 2001 года и по этой части ничего не изменилось”, — сказал Лауритс.