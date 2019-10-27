Мать-одиночка спрашивает: по каким причинам можно уволить работника?

Каково разумное время, это оценивают в каждом единичном случае отдельно. При оценке разумности берут за основу обычную оценку действующего на доверии в подобной ситуации лица, учитывая сущность отношений, цель, обычаи и практику, а также другие обстоятельства. При оценке ситуаций следует учитывать организацию рабочего времени работника, временность и неожиданность ситуации. Это означает, что если работнику нужно, например, сходить к врачу, то есть ли у него возможность сделать это в нерабочее время. Если у работника есть возможность сделать дело и в нерабочее время, то было бы разумно запланировать это дело на нерабочее время, то есть оправданно и не предоставлять свободное время.

Временность ситуации означает то, что речь идет об ограниченном промежутке времени, то есть речь не идет о долговременном или постоянном препятствии. Если работник препятствует выполнению работы больше, чем на разумное время, то оправданно и не предоставлять свободное время и не платить зарплату. Речь должна идти о кратковременном препятствии, которое позволяет работнику вскоре продолжить работу. Например, можно посчитать разумным визит к врачу на протяжении пары часов, в то время как в случае нарушения здоровья на пару дней следует взять больничный по болезни или по уходу за больным.

Если же работник должен в течение более долгого времени выполнять семейные обязанности (ухаживать за родителем, ходить в детский сад за ребенком) или ходить на медицинские процедуры, нельзя предполагать, что работодатель постоянно обязан предоставлять свободное время и платить зарплату. В данном случае обоснованно изменение оговоренного в трудовом договоре рабочего времени или рабочей обязанности и вследствие этого зарплаты, а не предоставление оплаченного свободного времени.

Таким образом, прежде всего работник и работодатель договариваются, в каком объеме (как долго, сколько раз и т.д.) отсутствие работника на работе в понимании Закона о трудовом договоре учитывают в свободное время, за которое следует платить среднюю зарплату, и в каком объеме речь идет об отсутствии на работе в неразумном объеме, за которое работодатель зарплату не платит. Порядок предоставления свободного времени работодатель может регулировать уже в правилах трудового распорядка (например, ситуации, в случае которых работник имеет право получить свободное время, как оповещать об уходе с работы и т.д.)

Но если речь не идет о кратковременном препятствии, то есть о ситуации предоставления свободного времени, работник нарушает свои обязанности. Если работник не выполняет свою вытекающую из закона и трудового договора обязанность, речь идет о нарушении рабочей обязанности (прогуле) и работодатель имеет право предупредить работника. В предупреждении следует обратить внимание работника на нарушение, то есть невыполнение рабочей обязанности, и попросить прекратить ее нарушение. Цель предупреждения, таким образом, в том, чтобы дать работнику возможность исправить свое поведение. У предупреждения отсутствует требование к форме, то есть его можно вынести работнику как устно, так и письменно.

Если работник не реагирует на предупреждение, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор. Закон о трудовом договоре устанавливает, что работодатель может расторгнуть трудовой договор в экстренном порядке по исходящей от работника весомой причине, из-за которой невозможно предполагать продолжение трудовых отношений, соблюдая интересы обеих сторон, прежде всего если работник игнорировал разумные распоряжения работодателя или нарушал рабочие обязанности. Возникшие из-за трудовых отношений между работником и работодателем разногласия разрешают по возможности по соглашению работника и работодателя. Если соглашения не достигают, есть право обратиться для разрешения трудового спора в орган по трудовым спорам (суд или комиссию по трудовым спорам).