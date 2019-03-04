Mastercard и SEB выбрали деятелей будущего Балтии в области финансовых технологий

В круг Lighthouse в Таллинне были включены: чатбот кредитного посредничества askRobin (Эстония/Латинская-Америка), система управления кредитными данными и идентификации рисков отмывания денег Basis ID (Эстония/Сингапур/Швейцария), платежная инфраструктура на основе открытого банкинга Crassula (Латвия/Эстония), мобильный кошелек и платежное решение для коммерсантов Paytailor (Эстония/Великобритания) и платформа инновационных карточных платежей Wallerster (Эстония).

Семинары в Эстонии пройдут в центре инноваций SEB, с начинающими финтех-стартапами Балтии можно будет познакомиться поближе на мероприятии 8 апреля.