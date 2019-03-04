Mastercard и SEB выбрали деятелей будущего Балтии в области финансовых технологий

Совместно с Mastercard и венчурной компанией NFT-Ventures SEB выбрал пять финтех-компаний, в сотрудничестве с которыми планируется развивать партнерские отношения и финансовые технологии будущего. Трехмесячная программа Lighthouse предназначена для поддержки развития продукции использующих смарт-технологии финтех-стартапов и их сотрудничества с банками и инвесторами, сказано в пресс-релизе.
В круг Lighthouse в Таллинне были включены: чатбот кредитного посредничества askRobin (Эстония/Латинская-Америка), система управления кредитными данными и идентификации рисков отмывания денег Basis ID (Эстония/Сингапур/Швейцария), платежная инфраструктура на основе открытого банкинга Crassula (Латвия/Эстония), мобильный кошелек и платежное решение для коммерсантов Paytailor (Эстония/Великобритания) и платформа инновационных карточных платежей Wallerster (Эстония).
Семинары в Эстонии пройдут в центре инноваций SEB, с начинающими финтех-стартапами Балтии можно будет познакомиться поближе на мероприятии 8 апреля.
Всего в рамках программы начинают работать 15 компаний в Таллинне, Осло и Копенгагене, и показавшие наилучшие результаты смогут представить свои достижения на главном мероприятии для финтех-стартапов Money 2020 в Амстердаме.
13 из 15 принявших участие в первой программе компаний нашли партнеров в банковской сфере, 8 получили ценные возможности сотрудничества с Mastercard. Совместные проекты в рамках программы запустили 6 компаний. Одна компания получила во время программы инвестицию в 1 млн евро, а многим совместные проекты помогли достичь такого уровня оборота, когда уже не нужны внешние инвестиции, и компании могут финансировать свой рост в рамках ежедневной коммерческой деятельности.