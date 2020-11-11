Массовая отмена бронирований на Рождество лишила предпринимателей последнего шанса заработать

”К сожалению, каждый второй звонок за последние два дня — это звонок об отмене бронирования”, — говорит Лийс Касело, менеджер ресторана Kochi Aidad. По ее словам, отменяют как крупные рождественские корпоративы, так и индивидуальные бронирования и дни рождения.

”Если после весны большинство предприятий общественного питания и развлекательных заведений с нетерпением ждали зимы и Рождества, чтобы что-то заработать, то теперь кажется, что и конец года пройдет мимо”, — сказала Касело, добавив, что никто не осмеливается делать бронирования на январь или февраль, так как не знает, что принесет даже следующая неделя.

Читайте подробнее на dv.ee.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!