Масштабные сокращения в Tallink вызовут эффект домино. Трудности возникнут у сотен предприятий

Руководитель Tallink Пааво Ныгене подтвердил, что на этой неделе предприятие предупредит Кассу по безработице о сокращении 1000 — 1500 работников. Учитывая, что в эстонском подразделении компании работает 3770 человек, то сокращение коснется 40%. Но сокращения в Tallink в той или иной степени повлияют на очень многих и за ее пределами.

Возьмем, к примеру прачечную Saarmas, которая уже 30 лет обслуживает гостиницы и суда Tallinki. Заказы судовладельческой компании составляют 97 ее деятельности. Но даже летом, когда судоходство возобновилось, объем заказов едва доходил до половины прошлогоднего. Из 170 работников в Saarmas осталось 90. "Летом работа была, так что в следующем месяце еще смогу выплатить людям зарплату. Но это и всё", — сокрушается хозяйка фирмы Эве Коппель.

И таких фирм, которые напрямую зависят от заказов Tallink, сотни. А вместе с другими странами — тысячи, по данным самого Tallink — 3800. Весь их бизнес или выстроен под Tallink, или судоходная компания является самым крупным клиентом: это поставщики товаров в гостиницы, рестораны, в кухни-магазины судов, транспортные предприятия, фирмы по уборке.

А ведь есть и косвенные связи. К примеру, руководитель мясоперерабатывающего предприятия HKScan Baltikum Анне Мере констатирует, что в начале кризиса продажи для предприятий туристического сектора снизились на 40%. "Если пойдут такие новости, как от Tallink, то это ударит по потреблению".

Для Сакуского пивзавода Tallink тоже является важным клиентом, который дает предприятию пару процентов оборота. Но, как отмечает директор завода Яан Хярмс, всё друг с другом связано, и новость морского перевозчика о сокращениях — знаковая для всего туристического сектора.

Сами предприятия туризма просят у правительства новой поддержки — они хотят, чтобы до весны вновь была введена компенсация по зарплатам, иначе под угрозой окажется 15 000 рабочих мест.

"В случае, если страны (Финляндия, Швеция, Эстония — ред.) быстро примут решения о поддержке, или ситуация на рынке изменится, мы готовы сразу же пересмотреть свои планы и решения. При улучшении ситуации мы готовы вновь взять сокращенных на работу", — сказал Ныгене.