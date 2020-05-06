Мартин Хельме: второго дополнительного бюджета может и не быть
По оценке министра финансов Мартина Хельме (EKRE), если во внешней среде не произойдет резких изменений к худшему, у Эстонии не возникнет необходимости принимать второй дополнительный бюджет в 2020 году, пишет rus.err.
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