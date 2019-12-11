Мартин Хельме: вместе с европособиями в сельское хозяйство пойдет более 360 млн евро(1)
"Никто не забыл о фермерах", — сообщил Maaleht посетивший демонстрацию фермеров на Тоомпеа министр финансов Мартин Хельме.
"Никто не забыл о фермерах", — сообщил Maaleht посетивший демонстрацию фермеров на Тоомпеа министр финансов Мартин Хельме.
Среди фермеров распространено убеждение, будто политики забыли вписать в строку госбюджета на 2020 год изначально обещанные фермерам пособия на переход (top up) в размере 15,3 млн евро.
"Никто не забыл о фермерах", — опроверг слухи Мартин Хельме.
Он пояснил Maaleht, что когда они весной начали составлять бюджет, положение было сложное.
"Мы занимались урезанием бюджета и очень много концентрировались на top up, что важно, важно в плане сигнала", — подчеркнул Хельме.
Он добавил, что в то же время не стоит забывать о том, сколько денег поступает в наше сельское хозяйство и сельскую жизнь через пособия Евросоюза.
"Через госбюджет 2020 года вместе с европособиями пойдет в сельское хозяйство и на сельскую жизнь более 360 млн евро. Это очень большие деньги, которые помогут у нас как сельскому хозяйству, так и сельской жизни в целом", — подчеркнул министр финансов.
"Мой месседж сегодня таков, что правительство приложило очень много усилий, чтобы поддержка сельского хозяйства была такой большой, какая она теперь есть", — сообщил Хельме.
Финансовая комиссия Рийгикогу решила теперь поддержать предложение выделить в госбюджете на 2020 год дополнительные 5 млн евро на пособие на переход сельскохозяйственным предприятиям.
Так что на заседании Рийгикогу в среду вместо 5 млн на голосование снова пойдет 10 млн. В каком объеме утвердят окончательный объем внутригосударственных сельскохозяйственных пособий на 2020 год, выяснится в среду в Рийгикогу на третьем чтении госбюджета.
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