Мартин Хельме: вместе с европособиями в сельское хозяйство пойдет более 360 млн евро

Среди фермеров распространено убеждение, будто политики забыли вписать в строку госбюджета на 2020 год изначально обещанные фермерам пособия на переход (top up) в размере 15,3 млн евро.

"Никто не забыл о фермерах", — опроверг слухи Мартин Хельме.

Он пояснил Maaleht, что когда они весной начали составлять бюджет, положение было сложное.

"Мы занимались урезанием бюджета и очень много концентрировались на top up, что важно, важно в плане сигнала", — подчеркнул Хельме.

Он добавил, что в то же время не стоит забывать о том, сколько денег поступает в наше сельское хозяйство и сельскую жизнь через пособия Евросоюза.

"Через госбюджет 2020 года вместе с европособиями пойдет в сельское хозяйство и на сельскую жизнь более 360 млн евро. Это очень большие деньги, которые помогут у нас как сельскому хозяйству, так и сельской жизни в целом", — подчеркнул министр финансов.

"Мой месседж сегодня таков, что правительство приложило очень много усилий, чтобы поддержка сельского хозяйства была такой большой, какая она теперь есть", — сообщил Хельме.

Финансовая комиссия Рийгикогу решила теперь поддержать предложение выделить в госбюджете на 2020 год дополнительные 5 млн евро на пособие на переход сельскохозяйственным предприятиям.