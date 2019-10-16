Мартин Хельме в США: за отмывание денег Эстонии могут назначить миллиардные штрафы. Мы хотим получить эти деньги в бюджет(23)
Вчера министр финансов Мартин Хельме обсудил в Нью-Йорке возможности получения Эстонией в бюджет штрафов, которые будут назначены властями США эстонским банкам в ходе расследования отмывания денег.
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака
Почему не нужно ставить светодиоды на машину