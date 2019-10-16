16.10.2019, 10:33

Мартин Хельме в США: за отмывание денег Эстонии могут назначить миллиардные штрафы. Мы хотим получить эти деньги в бюджет

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rus.delfi.ee
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Мартин Хельме в США: за отмывание денег Эстонии могут назначить миллиардные штрафы. Мы хотим получить эти деньги в бюджет
Foto: Martin Helme

Вчера министр финансов Мартин Хельме обсудил в Нью-Йорке возможности получения Эстонией в бюджет штрафов, которые будут назначены властями США эстонским банкам в ходе расследования отмывания денег.

”Утром я обсуждал со специалистами одного международного адвокатского бюро то, как можно обеспечить, чтобы инициированные американскими властями расследования в отношении наших банков по части нарушений с области отмывания денег — которые с большой долей вероятности закончатся гигантским штрафами — протекали таким образом, чтобы мы постоянно были вовлечены в процесс и в итоге большая часть штрафов поступила в бюджет Эстонии”, — написал Хельме в Facebook.

Он отметил, что в этом деле самый большой урон был нанесен имиджу и экономике Эстонии. Речь, по словам Хельме, идет, как минимум, о сотнях миллионов и не исключено, что миллиардов.

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