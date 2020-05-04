Мартин Хельме: Таави Аас ошибается. Я стою за то, чтобы деньги ЕС не шли в Rail Baltic

"Когда год назад формировалась коалиция, одним из самых сложных мест по коалиционному договору был вопрос Rail Baltic. В конце концов договорились, что если участие Евросоюза сократится (а наш денежный взнос увеличится), то "проект будет пересмотрен. Эту последнюю формулировку, надеюсь, не нужно переводить", — написал Хельме в Facebook

По его словам, на Rail Baltic уже потрачено миллионы, из которых нашего участия было примерно 17 процентов. "В основном деньги пошли на планировки, сопутствующие проекты (например, новая трамвайная линия в Таллинне) и, естественно, на PR и зарплаты. Немного — и на отчуждение земель. Самые крупные вещи не построены. Одна из причин в том, что следующий бюджетный период ЕС еще открыт, поэтому остается без ответа вопрос, какое будет участие в софинансировании со стороны ЕС".

Хельме не согласился с высказанным сегодня в EPL министром экономики Таави Аасом мнением относительно позиции министра финансов по Rail Baltic.

"Таави Аас использовал сегодня крылатую фразу, что я защищают проект Rail Baltic как Антанта — Западный фронт. Таави в правительстве больше всех поддерживает Rail Baltic, и мы, несмотря на это, очень хорошо ладим. Данное утверждение всё-таки ошибочное. Чего я защищаю — так это максимально высокое финансирование из средств ЕС бюджета Эстонии. И всегда боролся, общаясь как с эстонскими, так и европейскими коллегами за то, чтобы деньги шли не в Rail Baltic, а на поддержику нашего регионального развития и сельского хозяйства. Чего я также могу поддержать без зазрения совести — это реализацию инфраструктурных проектов из денег Rail Baltic, которые будут полезны и необходимы для нас даже в том случае, если железная дорога застопорится. Например, та же трамвайная линия в аэропорт".

В заключении Хельме добавил, что в случае таких сверхмасштабных проектов получается так, что если их все время не поддерживать изо всех сил, то они заглохнут.

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