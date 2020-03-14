Мартин Хельме предпринимателям: не сокращайте работников, лучше задолжать!

По словам министра, возможно, что государство компенсирует ущерб позже. Также правительство обсудит ряд налоговых послаблений, таких как снижение акцизов на электроэнергию, газ и топливо, а также взвешивает снижение НСО и социального налога, сказал он.

"Это налоги, в которых мы должны сделать послабления по крайней мере на три года или до тех пор, пока экономика не вырастет на 2%", — сказал он об акцизах.

По словам Хельме, уже видно, что удар получили рекламный бизнес, туристический, бизнес развлечений. Промышленность тоже может понести ущерб, но не сразу.

Хельме предполагает, что кризис здравоохранения может продлиться пару месяцев. "Эти пару месяцев надо пережить. Пожалуйста, не сокращайте своих работников. Лучше им задолжать. Возможно, через Кассу по безработице можно будет компенсировать эти долги", — сказал он.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!