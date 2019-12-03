03.12.2019, 14:44

Мартин Хельме подтвердил: к забранным из второй пенсионной ступени деньгам получат доступ и кредиторы

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Valitsus tutvustas 2020. aasta riigieelarve eelnõud
Martin HelmeFoto: Jaanus Lensment

Вчера прошел первое чтение законопроект, который делает II пенсионную ступень добровольной. Министр финансов Мартин Хельме защищал законопроект перед Рийгикогу и признал, что забранные из пенсионной ступени деньги — как и любая другая денежная сумма, которая поступает на счет человека. Следовательно, она может пойти и кредиторам.

"Соответствует действительности, что если человек забирает свои деньги из второй ступени, то это как и любое другое его имущество, у которого нет такой защищенности, как есть у его имущества в пенсионном фонде. То есть, другими словами, если человека преследуют судебные исполнители, то он с самой большой вероятностью вообще не заберет свои деньги. Хотя, я не знаю, у нас нет такой статистики, но если есть такие люди, которые также не ходят на работу, как у нас часто бывает, или получают зарплату по-черному, ему особо нечего забирать оттуда из второй ступени. То есть это, очевидно, реальная проблема, но этих людей, которые столкнуться с этой реальной проблемой, не очень много", — сказал Хельме вчера.

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