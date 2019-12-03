Мартин Хельме подтвердил: к забранным из второй пенсионной ступени деньгам получат доступ и кредиторы(2)
Вчера прошел первое чтение законопроект, который делает II пенсионную ступень добровольной. Министр финансов Мартин Хельме защищал законопроект перед Рийгикогу и признал, что забранные из пенсионной ступени деньги — как и любая другая денежная сумма, которая поступает на счет человека. Следовательно, она может пойти и кредиторам.
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