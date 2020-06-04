Мартин Хельме отнес к числу иностранных рабочих и десятки лет живущих в Эстонии русских

"Разве 50 000 это горстка?" — ответил в прошлую среду Мартин Хельме ведущему программы Андресу Кууску вопросом на вопрос о том, не боится ли EKRE, что, ужесточая политику в отношении зарубежной рабочей силы, рубит сук, на котором сидит: ведь это раздражает их ядерный электорат, в то время как сохранение национального государства не зависит от горстки украинских рабочих.

"Производители клубники не говорят же о 50 000", — сказал Кууск. "Но эти 50 000 иностранных рабочих уже сейчас в Эстонии", — заявил Хельме. "Всего в Эстонии сейчас 50 000 зарубежных рабочих. Абсолютное большинство их них — из славянских стран — Белоруссия, Украина и Россия — это больше, чем всё население Пярну", — добавил министр финансов.

Так как до сих пор в открытых источниках фигурировали гораздо более скромные цифры, после вышеуказанных слов министра финансов издание Ärileht поинтересовалось в различных профильных ведомствах, откуда взялись приведенные Хельме 50 000 рабочих-иностранцев и каково их число на самом деле.

Если взять за основу данные регистра работников Налогово-таможенного департамента, то создается впечатление, что слова Хельме отвечают истине. По состоянию на 1 июня, по данным этого регистра, лиц с гражданством третьих стран в Эстонии работает примерно 45 800.

Однако главный специалист отдела стратегического анализа Налогово-таможенного департамента (MTA) Анника Тийдеберг подчеркивает, что из них 57% или примерно 26 000 человек — лица с российским гражданством. "Также известно, что подавляющее большинство лиц с российским гражданством — постоянные жители Эстонии, они не находятся в Эстонии лишь с целью работы", — говорит Тийдеберг.

Если убрать из данных регистра MTA граждан России, то в Эстонии в данный момент работает 19803 гражданина третьих стран, а граждан стран Евросоюза (включая Исландию, Норвегию, Лихтеншрейн, Великобританию и Швейцарию) — 8713 человек. То есть всего 28 516. При этом, отмечает Тийдеберг, не все из них здесь исключительно по работе, многие могут проживать в Эстонии уже долгие годы.