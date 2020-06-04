04.06.2020, 13:35

Мартин Хельме отнес к числу иностранных рабочих и десятки лет живущих в Эстонии русских

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Сийри Лийва, Ärileht.ee
EST
Мартин Хельме отнес к числу иностранных рабочих и десятки лет живущих в Эстонии русских
Ilmar Saabas

Министр финансов Мартин Хельме (Эстонская консервативная народная партия — EKRE) утверждал на прошлой неделе в телепрограмме ERR „Esimene stuudio”, что в Эстонии 50 000 иностранных рабочих. Выяснилось, что министр в их число занёс и примерно 24-25 тысяч лиц с гражданством России, которые уже десятки лет живут и работают в Эстонии.

"Разве 50 000 это горстка?" — ответил в прошлую среду Мартин Хельме ведущему программы Андресу Кууску вопросом на вопрос о том, не боится ли EKRE, что, ужесточая политику в отношении зарубежной рабочей силы, рубит сук, на котором сидит: ведь это раздражает их ядерный электорат, в то время как сохранение национального государства не зависит от горстки украинских рабочих.

"Производители клубники не говорят же о 50 000", — сказал Кууск. "Но эти 50 000 иностранных рабочих уже сейчас в Эстонии", — заявил Хельме. "Всего в Эстонии сейчас 50 000 зарубежных рабочих. Абсолютное большинство их них — из славянских стран — Белоруссия, Украина и Россия — это больше, чем всё население Пярну", — добавил министр финансов.

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Так как до сих пор в открытых источниках фигурировали гораздо более скромные цифры, после вышеуказанных слов министра финансов издание Ärileht поинтересовалось в различных профильных ведомствах, откуда взялись приведенные Хельме 50 000 рабочих-иностранцев и каково их число на самом деле.

Если взять за основу данные регистра работников Налогово-таможенного департамента, то создается впечатление, что слова Хельме отвечают истине. По состоянию на 1 июня, по данным этого регистра, лиц с гражданством третьих стран в Эстонии работает примерно 45 800.

Однако главный специалист отдела стратегического анализа Налогово-таможенного департамента (MTA) Анника Тийдеберг подчеркивает, что из них 57% или примерно 26 000 человек — лица с российским гражданством. "Также известно, что подавляющее большинство лиц с российским гражданством — постоянные жители Эстонии, они не находятся в Эстонии лишь с целью работы", — говорит Тийдеберг.

Если убрать из данных регистра MTA граждан России, то в Эстонии в данный момент работает 19803 гражданина третьих стран, а граждан стран Евросоюза (включая Исландию, Норвегию, Лихтеншрейн, Великобританию и Швейцарию) — 8713 человек. То есть всего 28 516. При этом, отмечает Тийдеберг, не все из них здесь исключительно по работе, многие могут проживать в Эстонии уже долгие годы.

Нужно иметь в виду, что некоторые зарубежные работники находятся в Эстонии в командировке, хотя их число значительно меньше по сравнению с теми, кто работает по краткосрочному разрешению или находится по долговременному виду на жительство. По данным Инспекции труда, в течение этого года из зарубежных стран в Эстонию командировали примерно 950 раз, из которых 48% — в марте, апреле и мае.

Если сопоставить данные рабочего регистра MTA с данными Департамента полиции и погранохраны (PPA), то на 1 июня департаментом были зарегистрированы 16 275 разрешений на кратковременную работу, из них граждан России касались 775. Действующих временных видов на жительство, выданных для работы, было всего 8053, из них 1282 — для граждан РФ.

То есть на самом деле можно сказать, что реально число граждан России, которые попадают под категорию иностранной рабочей силы, здесь максимально от 1000 до 2000. При этом нужно учитывать, что не все люди, кому выданы краткосрочные разрешения на работу или временные виды на жительство, в силу коронакризиса могут находиться в Эстонии.

А вообще, по состоянию на 1 июня, на долговременному виду на жительство в Эстонии проживали 156 575 иностранцев, из них 80 392 граждан России. В их число не входят люди с так называемыми "серыми паспортами", то есть с неопределенным гражданством, а только те, кто имеет гражданство РФ. Неопределившихся с гражданством по долговременному виду на жительство проживало в Эстонии (по состоянию на 1 июня) 69 646.

Но кто эти 80 000 граждан России, из которых 24 000 — 25 000 зарегистрированы в рабочем регистре Налогово-таможенного департамента как граждане третьих стран и которых по определению Мартина Хельме как бы можно отнести к числу иностранных рабочих?

"Большая часть обладателей долговременных видов на жительство (граждане РФ) — это люди, которые поселились в Эстонии до восстановления независимости Эстонской Республики и их потомки", — пояснила эксперт-советник PPA Лийс Валк.

К ним прибавляются ежегодно новые иммигранты из России, которым PPA выдает долговременные виды на жительство. Но их число сравнительно низкое — к примеру, в 2019 году PPA принял решение выдать долговременные виды 308 гражданам РФ.

Утверждение Мартина Хельме о 50 000 иностранных рабочих проверил на прошедших выходных и отдел контроля фактов газеты Eesti Päevaleht, который констатировал, что утверждение министра в части 50 000 рабочих-иностранцев не нашло подтверждения.

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