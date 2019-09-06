Мартин Хельме отказался делать исключение для военного транспорта

Министерство финансов отказалось предоставить Силам обороны и Кайтселийту исключение, которое позволило бы им использовать в своих транспортных средствах топливо без биодобавок, пишет rus.err.ee.
"Как известно, о проблемах из-за использования топлива с биодобавками сообщали и другие сектора, например, сельское хозяйство. В отношении обязанности использовать такое топливо надо совместно найти иное решение", — написал Хельме министру экономики Таави Аасу.
Кроме того, Хельме указал на то, что законопроект выводит алкилбензин из-под действия Закона о жидком топливе, но не уточняет, кто и как будет доказывать оборот такого топлива: достаточно ли будет делать это в заявительном порядке или же потребуются акты анализа и прочие документы.
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