Мартин Хельме отказался делать исключение для военного транспорта

"Как известно, о проблемах из-за использования топлива с биодобавками сообщали и другие сектора, например, сельское хозяйство. В отношении обязанности использовать такое топливо надо совместно найти иное решение", — написал Хельме министру экономики Таави Аасу.

Кроме того, Хельме указал на то, что законопроект выводит алкилбензин из-под действия Закона о жидком топливе, но не уточняет, кто и как будет доказывать оборот такого топлива: достаточно ли будет делать это в заявительном порядке или же потребуются акты анализа и прочие документы.