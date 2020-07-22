Мартин Хельме о соглашении по бюджету ЕС: считаю результат хорошим

"Во-первых, и это самое важное для нашей партии [EKRE] — нет никакого отхода от принципа единогласия при [введении] налогов, никаких общеевропейских налогов не будет. Да, немного подкорректировали формулу расчета взносов в бюджет ЕС […] Мы также можем быть довольны тем, и это было нашим приоритетом, что увеличатся сельскохозяйственные субсидии [для Эстонии], причем увеличатся вполне прилично. По сути, три страны Балтии были в конце этого списка [по размеру получаемых субсидий], а в ближайшие годы мы поднимемся если не в середину, то на те же строчки, на которых находятся другие восточноевропейские страны", — передает слова министра RusERR.

"Как и со всеми европейскими делами, там очень много всего намешано. Для каждого там есть что-то такое, чем можно быть довольным или даже радоваться, а также вещи, которые вызывают больше недовольства. В принципе, я думаю, что с позиции Эстонии или, в узком смысле, с той позиции, с которой правительство отправилось на переговоры, я оцениваю результат как хороший", — сказал Хельме.

Премьер-министр Юри Ратас также доволен результатами переговоров.