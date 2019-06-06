Мартин Хельме о проблемах энергетиков: цена вопроса составляет 10-20 миллионов

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что правительство воспринимает обусловленные подорожанием квот на СО2 проблемы сланцевой промышленности очень серьезно. Он отметил, что людей, которые делают это сверхважную и специфическую работу, нужно беречь.

По словам главы правительства, рассматриваются несколько возможностей. ”Может быть, сохраним людей на зарплате, но реально ежедневно работать они не будут. Все возможности обсуждаются, — сказал Ратас. — Нам нельзя ни в коем случае отправлять людей домой”.

Мартин Хельме сказал, что проблема сланцевой промышленности Ида-Вирумаа имеет несколько аспектов, здесь неожиданно быстро сошлись несколько тенденций. Самый важный вопрос — цена квот на выбор СО2.

”Если бы не эта цена, электричество у нас могло бы быть наполовину дешевле”, — сказал Хельме, который следующий вторник проведет в Ида-Вирумаа.

Как уже сообщалось, компания Eesti Energia сократила 450 работников, еще 1300 планируют отправить в принудительный отпуск. Если цена на электроэнергию не изменится, предприятие продолжит сокращения.