Мартин Хельме не согласен с центристами: нет такой возможности, что снижения акцизов не будет

”О снижении акцизов в коалиционном договоре написано следующее: Проанализируем возможности расширения круга потребителей, имеющих возможность пользоваться льготными ставками. Поставим перед собой цель вернуть налоги в Эстонию и обуздать приграничную торговлю путем снижения акцизов”, — отметил Хельме.

”По сути было решено, что целью является снижения акцизов на алкоголь, дизель, электричество, газ и табак, — продолжил политик. — Поскольку у тех, кто вел переговоры, отсутствовала необходимая информация о состоянии бюджета и налогов, то было решено, что в договоре не будут зафиксированы точные цифры и сроки и что эту информацию представит новый министр финансов правительству после того, как получит от министерства всю необходимую информацию и проведет анализ”.

”Такой возможности, что снижения акцизов не будет, нет, поскольку это прописано в коалиционном договоре. На настоящий момент остается открытым вопрос, когда, как в каких объемах они будут снижены. Надеемся, что это прояснится в течение мая”, — сказал Хельме.