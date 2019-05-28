Мартин Хельме не исключил, что в будущем году правительство снизит и топливные акцизы

По словам представляющего в правительстве Эстонии партию EKRE министра финансов Мартина Хельме, осенью выяснится, есть ли возможность снизить в стране и топливные акцизы, пишет Äripäev.
"По алкогольным акцизам был сделан анализ, проведены исследования, и у нас есть картина, какие сценарии нас ждут. Но в отношении топлива такого анализа не было”, — сказал Хельме, отметив, что соответствующие цифры будут собраны к этой осени.
”Если эти цифры сойдутся, если наши предположения окажутся верными и расчеты это подтвердят, то в следующем году можно будет говорить о снижения топливных акцизов”, — пояснил глава Минфина.