28.05.2019, 12:16

Мартин Хельме не исключил, что в будущем году правительство снизит и топливные акцизы

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rus.delfi.ee
EST
Мартин Хельме не исключил, что в будущем году правительство снизит и топливные акцизы
Foto: Anette Parksepp

По словам представляющего в правительстве Эстонии партию EKRE министра финансов Мартина Хельме, осенью выяснится, есть ли возможность снизить в стране и топливные акцизы, пишет Äripäev.

"По алкогольным акцизам был сделан анализ, проведены исследования, и у нас есть картина, какие сценарии нас ждут. Но в отношении топлива такого анализа не было”, — сказал Хельме, отметив, что соответствующие цифры будут собраны к этой осени.

”Если эти цифры сойдутся, если наши предположения окажутся верными и расчеты это подтвердят, то в следующем году можно будет говорить о снижения топливных акцизов”, — пояснил глава Минфина.

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Напомним, что вчера правительство сообщило, что в ходе переговоров о бюджете будущего года была достигнута договоренность о снижении алкогольных акцизов уже с 1 июля на 25 процентов.

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